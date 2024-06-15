15 Haziran 2024, Cumartesi
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Hacı adayları Arafat'ta! Milyonların hayran bırakan görüntüsü
Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları Arafat'a ulaştı. Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.