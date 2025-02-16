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Gurbetçileri EYT hayali ile dolandırdı

Gurbetçileri EYT hayali ile dolandırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.02.2025 15:16
Sosyal güvenlik uzmanı ve astrolog unvanıyla Avrupa'da birçok televizyon kanalına konuk olan Erhan Nacar'ın gurbetçilere 28 bin lira karşılığında EYT'den emeklilik hayali sattığı iddia edildi. Yüzlerce gurbetçiyi dolandırarak büyük bir vurgun yapan Nacar'ın mağdurları, adaletin bir an önce sağlanmasını istiyor. Detaylar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın özel haberinde...
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Gurbetçileri EYT hayali ile dolandırdı
Gurbetçileri EYT hayali ile dolandırdı
Gurbetçileri EYT hayali ile dolandırdı
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