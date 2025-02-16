Gurbetçileri EYT hayali ile dolandırdı

Sosyal güvenlik uzmanı ve astrolog unvanıyla Avrupa'da birçok televizyon kanalına konuk olan Erhan Nacar'ın gurbetçilere 28 bin lira karşılığında EYT'den emeklilik hayali sattığı iddia edildi. Yüzlerce gurbetçiyi dolandırarak büyük bir vurgun yapan Nacar'ın mağdurları, adaletin bir an önce sağlanmasını istiyor. Detaylar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın özel haberinde...

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