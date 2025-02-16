16 Şubat 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gurbetçilere EYT hayali sattı! Erhan Nacar'a dava açıldı
Gurbetçilere EYT hayali sattı! Erhan Nacar’a dava açıldı

Gurbetçilere EYT hayali sattı! Erhan Nacar'a dava açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2025 22:29
Başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerinde yüzlerce gurbetçi, dolandırıldıkları iddiasıyla isyanda. Suçlamaların odağında ise; kendini televizyon programlarında "sosyal güvenlik uzmanı" olarak tanıtan Erhan Nacar var. İddiaya göre Nacar, yüzlerce kişiye, EYT'den emekli olma hayali sattı ve yaklaşık 150 milyon liralık bir vurgun yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gurbetçilere EYT hayali sattı! Erhan Nacar’a dava açıldı
Gurbetçilere EYT hayali sattı! Erhan Nacar’a dava açıldı
Gurbetçilere EYT hayali sattı! Erhan Nacar'a dava açıldı
Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!
Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!
Malatya’da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!
Malatya'da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!
Heyelanda çöken istinat duvarı böyle görüntülendi
Heyelanda çöken istinat duvarı böyle görüntülendi
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları büyük bir gürültü ile denize düştü!
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları büyük bir gürültü ile denize düştü!
Tunceli’de kapalı bir köy yolunda çalışmalar sürüyor!
Tunceli’de kapalı bir köy yolunda çalışmalar sürüyor!
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı!
Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı!
Uzun namlulu silahlarla iş yerini taradılar!
Uzun namlulu silahlarla iş yerini taradılar!
Adıyaman, Kahtalı Mıçe’ye ağladı!
Adıyaman, Kahtalı Mıçe'ye ağladı!
Kavgayı ayıran güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı
Kavgayı ayıran güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı
Daha Fazla Video Göster