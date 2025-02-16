16 Şubat 2025, Pazar
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Gurbetçilere EYT hayali sattı! Erhan Nacar'a dava açıldı
Başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerinde yüzlerce gurbetçi, dolandırıldıkları iddiasıyla isyanda. Suçlamaların odağında ise; kendini televizyon programlarında "sosyal güvenlik uzmanı" olarak tanıtan Erhan Nacar var. İddiaya göre Nacar, yüzlerce kişiye, EYT'den emekli olma hayali sattı ve yaklaşık 150 milyon liralık bir vurgun yaptı.