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Güllaç nasıl yapılır? İşte ustasından en lezzetli güllaç tarifi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 11:21
Ramazan ayı başladı. İftar sofrası denince ilk akla gelen lezzetlerden biri de bol sütlü güllaç. İşte ustasından en kolay ve en lezzetli güllaç tarifi...
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Ustasından en lezzetli güllaç tarifi
Ustasından en lezzetli güllaç tarifi
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