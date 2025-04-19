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Gülçiçek 7 Nisan’dan beri kayıp! Mehmet Yosunkaya mı kaçırdı?
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Gülçiçek Çiçekdağ’ından 7 Nisan’dan beri haber alınamıyor. Gülçiçek’in ailesi kızlarını karşı köyde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Yosunkaya’nın kaçırdığını iddia etti. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz 7 Nisan’dan beri ortalık olmayan Mehmet Yosunkaya’nın babası ile görüştü. İşte tüm detaylar…