Gülçiçek 7 Nisan’dan beri kayıp! Mehmet Yosunkaya mı kaçırdı?

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Gülçiçek Çiçekdağ’ından 7 Nisan’dan beri haber alınamıyor. Gülçiçek’in ailesi kızlarını karşı köyde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Yosunkaya’nın kaçırdığını iddia etti. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz 7 Nisan’dan beri ortalık olmayan Mehmet Yosunkaya’nın babası ile görüştü. İşte tüm detaylar…

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