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Gözleri tehdit eden hastalık stres! Erkeklerde 3 kat fazla

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 08:55
Görme kaybı ve bulanık görme strese bağlı göz hastalıklarının habercisi. Kadınlara göre erkeklerde 3 kat daha fazla görülen hastalığın ayrıntıları neler? İşte tüm detaylar…
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