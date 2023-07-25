Gözleri tehdit eden hastalık stres! Erkeklerde 3 kat fazla

Görme kaybı ve bulanık görme strese bağlı göz hastalıklarının habercisi. Kadınlara göre erkeklerde 3 kat daha fazla görülen hastalığın ayrıntıları neler? İşte tüm detaylar…

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