Gözler Başkan Erdoğan - Joe Biden görüşmesinde! Görüşmede hangi sıcak başlıklar masada olacak?

İtalya'da düzenlenen G-20 liderler zirvesine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ile Roma'da bir araya gelecek. Buluşmaya ilişkin açıklama üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapıldı. İki liderin görüşmede F-16 konusunu ve savunma ilişkilerini ele alması bekleniyor. Daily Sabah Yazarı Merve Şebnem Oruç, kritik görüşmeyle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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