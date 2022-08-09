Görüntüler inanılmaz, bu kadın bir kahraman

Kocaeli'de otomobilinin el frenini çekmeyi unutan engelli birey Hasan Bat'ın, eşinin yardımıyla akülü sandalyesine geçmek isterken aracı hareket etti. Hem engelli bireyi hem de 80 yaşındaki yaşlı kadını ezilmekten Hasan Bat'ın eşi kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.