09 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Görüntüler inanılmaz, bu kadın bir kahraman
Kocaeli'de otomobilinin el frenini çekmeyi unutan engelli birey Hasan Bat'ın, eşinin yardımıyla akülü sandalyesine geçmek isterken aracı hareket etti. Hem engelli bireyi hem de 80 yaşındaki yaşlı kadını ezilmekten Hasan Bat'ın eşi kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.