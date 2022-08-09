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Görüntüler inanılmaz, bu kadın bir kahraman

İHA
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Giriş: 09.08.2022 16:52
Kocaeli'de otomobilinin el frenini çekmeyi unutan engelli birey Hasan Bat'ın, eşinin yardımıyla akülü sandalyesine geçmek isterken aracı hareket etti. Hem engelli bireyi hem de 80 yaşındaki yaşlı kadını ezilmekten Hasan Bat'ın eşi kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüler inanılmaz, bu kadın bir kahraman
Görüntüler inanılmaz, bu kadın bir kahraman
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