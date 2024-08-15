Görüntüler Elazığ'dan! Dalgıçlar su altında öyle bir şey buldu ki... Görenler gözlerine inanamadı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne giren dalgıçlar su altında karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. O anlar su altı kamerası ile görüntülendi. Bakın baraj suyunun altından ne çıktı...

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