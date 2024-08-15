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Görüntüler Elazığ'dan! Dalgıçlar su altında öyle bir şey buldu ki... Görenler gözlerine inanamadı

Görüntüler Elazığ'dan! Dalgıçlar su altında öyle bir şey buldu ki... Görenler gözlerine inanamadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 12:50
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne giren dalgıçlar su altında karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. O anlar su altı kamerası ile görüntülendi. Bakın baraj suyunun altından ne çıktı...
Su altında buldukları şoke etti! SU ALTINDA BULDUKLARI ŞOKE ETTİ!

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