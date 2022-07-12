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Görüntüler Diyarbakır'dan! Vatandaşlar Dicle Nehri'nde kayda aldı... Su samuru kayalıklardan çıkıp böyle avlandı

İHA
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Giriş: 12.07.2022 15:12
Diyarbakır’da en son 2017 yılında görüntülenen 3 su samuru sonrası ikişer yıl arayla iki tanesi ölü halde bulunmuştu. Üçüncü su samuru ise dün gece geç saatlerde Dicle Nehri'nde görüntülendi.
Görüntüler Diyarbakırdan! Böyle avlandı GÖRÜNTÜLER DİYARBAKIR'DAN! BÖYLE AVLANDI

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