12 Temmuz 2022, Salı
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Görüntüler Diyarbakır'dan! Vatandaşlar Dicle Nehri'nde kayda aldı... Su samuru kayalıklardan çıkıp böyle avlandı
Diyarbakır’da en son 2017 yılında görüntülenen 3 su samuru sonrası ikişer yıl arayla iki tanesi ölü halde bulunmuştu. Üçüncü su samuru ise dün gece geç saatlerde Dicle Nehri'nde görüntülendi.