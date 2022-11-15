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Görüntüler Amasya’dan! Vatandaş yayın balığı sandı gerçek bambaşka çıktı… Sürü halinde böyle avlandılar

İHA
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Giriş: 15.11.2022 12:58
Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta nesli tehlike altında olan su samuru ailesine rastlanıldı. Nehir kenarında balık tutmaya çalışan bir vatandaş önce yayın balığı sandığı sürü halindeki canlıların su samurları olduğunu fark edince onları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Gerçek bambaşka çıktı! Sürü halinde... GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI! SÜRÜ HALİNDE...

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