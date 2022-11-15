16 Kasım 2022, Çarşamba
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Görüntüler Amasya’dan! Vatandaş yayın balığı sandı gerçek bambaşka çıktı… Sürü halinde böyle avlandılar
Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta nesli tehlike altında olan su samuru ailesine rastlanıldı. Nehir kenarında balık tutmaya çalışan bir vatandaş önce yayın balığı sandığı sürü halindeki canlıların su samurları olduğunu fark edince onları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.