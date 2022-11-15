Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Amasya’dan! Vatandaş yayın balığı sandı gerçek bambaşka çıktı… Sürü halinde böyle avlandılar

Akşam saatlerinde suyun içinde hızlıca hareket eden 8 su samurunu ilk fark ettiğinde yayın balığı sandığını belirten Ömer İsmail Hakkı Elverdi, "Yayın sandım. Bol olduğunu görünce avın iyi geçeceğini düşündüm. Sonradan su samurları olduğunu anlayınca çok hoşuma gitti. Çünkü Amasya'da ilk defa görülüyor" dedi.