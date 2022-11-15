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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Amasya’dan! Vatandaş yayın balığı sandı gerçek bambaşka çıktı… Sürü halinde böyle avlandılar

Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta nesli tehlike altında olan su samuru ailesine rastlanıldı. Nehir kenarında balık tutmaya çalışan bir vatandaş önce yayın balığı sandığı sürü halindeki canlıların su samurları olduğunu fark edince onları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 11:57
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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Amasya’dan! Vatandaş yayın balığı sandı gerçek bambaşka çıktı… Sürü halinde böyle avlandılar

Akşam saatlerinde suyun içinde hızlıca hareket eden 8 su samurunu ilk fark ettiğinde yayın balığı sandığını belirten Ömer İsmail Hakkı Elverdi, "Yayın sandım. Bol olduğunu görünce avın iyi geçeceğini düşündüm. Sonradan su samurları olduğunu anlayınca çok hoşuma gitti. Çünkü Amasya'da ilk defa görülüyor" dedi.

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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Amasya’dan! Vatandaş yayın balığı sandı gerçek bambaşka çıktı… Sürü halinde böyle avlandılar

Samurların zarar görmemesi için olta iğnelerini hemen topladığını anlatan Elverdi, "Ardından telefonumla görüntülerini almaya çalıştım. 8 tane saydım. Nesli tehlike altında olan bir tür olduğunu duymuştum. Şehrimizin içinde yaşadığını görünce açıkçası çok sevindim" diye konuştu.

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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Amasya’dan! Vatandaş yayın balığı sandı gerçek bambaşka çıktı… Sürü halinde böyle avlandılar

Amatör balıkçılar Şirin Köprüsü civarında fark edilen su samurlarının bölgedeki balıkları avlamaları dolayısıyla bugünlerde evlerine elleri boş halde dönüyor.

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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Amasya’dan! Vatandaş yayın balığı sandı gerçek bambaşka çıktı… Sürü halinde böyle avlandılar

"BİZE DE BIRAKIN"

Doğayı güzelleştirdiklerine dikkat çektiği samurlara seslenen işçi emeklisi Ali Şahin de "Samur kardeşlerim balıklardan bize de bırakın. Hepsini yemeyin" şeklinde konuştu.

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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Amasya’dan! Vatandaş yayın balığı sandı gerçek bambaşka çıktı… Sürü halinde böyle avlandılar

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru balık avlarken görüntülendi.