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Görenler gözlerine inanamadı: Tam 30 metre uzunluğunda! O ilde ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 07.12.2022 11:39
Türkiye’nin en büyük fındık ağacı Giresun’da fındık tarımı yapılmayan ilçelerinden birisi olan Çamoluk'ta bulundu. İlçenin Ozan köyünde 30 metre boyundaki doğal fındık ağacının ‘Anıt Ağaç’ olarak korumaya alınması istendi.
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