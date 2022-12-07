Görenler gözlerine inanamadı: Tam 30 metre uzunluğunda! O ilde ortaya çıktı

Türkiye’nin en büyük fındık ağacı Giresun’da fındık tarımı yapılmayan ilçelerinden birisi olan Çamoluk'ta bulundu. İlçenin Ozan köyünde 30 metre boyundaki doğal fındık ağacının ‘Anıt Ağaç’ olarak korumaya alınması istendi.