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Gökyüzünün asil ve zarif yolcuları: Leylekler

Gökyüzünün asil ve zarif yolcuları: Leylekler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.04.2025 16:15
Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu yıllardır herkesin kalbine dokunuyor. Peki semavi dinlerde ve tüm kültürlerde leyleklerle insanlar arasında nasıl bir bağ var? Gökyüzünün asil ve zarif kuşları leylekler kilometrelerce yolu nasıl kat edebiliyor, göç rotalarını neye göre belirliyorlar?  Detaylar editörümüz Bahadır Kerimoğlu'nun "Leyleklerin Göç Rotası" adlı araştırma dosyasında...
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Gökyüzünün asil ve zarif yolcuları: Leylekler
Gökyüzünün asil ve zarif yolcuları
Gökyüzünün asil ve zarif yolcuları
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