Gökyüzünün asil ve zarif yolcuları: Leylekler

Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu yıllardır herkesin kalbine dokunuyor. Peki semavi dinlerde ve tüm kültürlerde leyleklerle insanlar arasında nasıl bir bağ var? Gökyüzünün asil ve zarif kuşları leylekler kilometrelerce yolu nasıl kat edebiliyor, göç rotalarını neye göre belirliyorlar? Detaylar editörümüz Bahadır Kerimoğlu'nun "Leyleklerin Göç Rotası" adlı araştırma dosyasında...

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