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Gökçebey’de yağış etkisini sürdürüyor! Kaldırımlar söküldü yollar çamur içinde

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 13:31
Güncelleme:27.06.2022 13:32
Gökçebey ilçesi, Zonguldak merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Burası özellikle kırmızı kodlu uyarı verilen noktalardan bir tanesi. Dün akşamdan beri Gökçebey’de yağışlar devam ediyor. İlçe içerisinde bulunan kanalın debisi yükselmiş durumda. Bölgede yağışlar etkisini sürdürüyor. Zonduldak’tan geliş güzergahında yollar üzerinde ufak çaplı heyelanlar yaşandı. Yollar çamur içerisinde ve kaldırımlar sökülmüş durumda. Vatandaşlarda yaşanan yağış nedeniyle evlerinden çıkmıyor. O noktadan son detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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