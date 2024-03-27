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Gizli tanık itirafı sonucu anneye ağırlaştırılmış müebbet, babaya beraat!

DHA
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Giriş: 27.03.2024 22:23
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınıp tutuklanan annesi Turcen (53) ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun (54) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Turcen Sakallıoğlu'nu 'üst soyu nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun ise beraatine karar verdi.
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