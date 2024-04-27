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Başkan Erdoğan Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 27.04.2024 15:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılırken Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Erdoğan sonrasında Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi. İşte detaylar...
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