14 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Giresun'da dere taştı 200 kişi bölgede mahsur kaldı

Giresun'da dere taştı 200 kişi bölgede mahsur kaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2021 00:36
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dere taşması sonucu düğün alanındaki 200 kişi mahsur kaldı. Köprünün kapanmasıyla 25 araç ve 200 kişinin mahsur kaldığı olaya ilişkin çalışmalar sürerken Giresun Valiliği yaşanan doğal afete yönelik açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında " Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Nişan töreninin olduğu halı sahadan kara yolundan uygun geçiş mevcut olup yaklaşık 150 metre patika yoldan vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde, gerekli emniyet tedbirleri alınarak tahliyesine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Giresun'da dere taştı 200 kişi bölgede mahsur kaldı
Giresun'da dere taştı 200 kişi bölgede mahsur kaldı
İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü
İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü
CHP'den istifa etti, şiddete uğradı
CHP'den istifa etti, şiddete uğradı
Düğüne gidenlerin minibüsü dereye devrildi
Düğüne gidenlerin minibüsü dereye devrildi
Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında
Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında
Sahte para nasıl anlaşılır?
Sahte para nasıl anlaşılır?
İş insanını kaçırıp bağ evine götürdüler!
İş insanını kaçırıp bağ evine götürdüler!
Jandarma subay ve astsubay alımı yapacak!
Jandarma subay ve astsubay alımı yapacak!
Alkollü kadın turistler ortalığı birbirine kattı
Alkollü kadın turistler ortalığı birbirine kattı
İstanbul 40 dereceyi görecek! 17 Temmuz'a dikkat
İstanbul 40 dereceyi görecek! 17 Temmuz'a dikkat
Doğu Ekspresi meraklılarına güzel haber!
Doğu Ekspresi meraklılarına güzel haber!
Kurban kesiminde nelere dikkat edilmelidir? Taksitle kurban kesmek caiz mi?
Kurban kesiminde nelere dikkat edilmelidir? Taksitle kurban kesmek caiz mi?
Daha Fazla Video Göster