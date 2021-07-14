Giresun'da dere taştı 200 kişi bölgede mahsur kaldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dere taşması sonucu düğün alanındaki 200 kişi mahsur kaldı. Köprünün kapanmasıyla 25 araç ve 200 kişinin mahsur kaldığı olaya ilişkin çalışmalar sürerken Giresun Valiliği yaşanan doğal afete yönelik açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında " Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Nişan töreninin olduğu halı sahadan kara yolundan uygun geçiş mevcut olup yaklaşık 150 metre patika yoldan vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde, gerekli emniyet tedbirleri alınarak tahliyesine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.