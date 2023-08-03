Giresun'da dehşet evi! 5 yıl önce televizyon programına çıkıp örnek çift olarak gösterilmişlerdi

Giresun Alucra'da dün korkunç bir olay yaşandı. 85 yaşındaki Ali Sağlık eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar ederek hayatına son verdi. Çiftin 2018 yılında bir televizyon programına konuk oldukları öğrenildi.