03 Ağustos 2023, Perşembe
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Giresun'da dehşet evi! 5 yıl önce televizyon programına çıkıp örnek çift olarak gösterilmişlerdi
Giresun Alucra'da dün korkunç bir olay yaşandı. 85 yaşındaki Ali Sağlık eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar ederek hayatına son verdi. Çiftin 2018 yılında bir televizyon programına konuk oldukları öğrenildi.