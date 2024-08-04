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Giovanni van Bronckhorst: “Oyuncularımla gurur duyuyorum”

Giovanni van Bronckhorst: “Oyuncularımla gurur duyuyorum”

İHA
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Giriş: 04.08.2024 12:21
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray'ı 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Süper Kupa zaferine ulaşan oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.
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