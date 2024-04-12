12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gezmek için gitti karşısında görünce şoke oldu! Sürü halinde ortaya çıktılar

Gezmek için gitti karşısında görünce şoke oldu! Sürü halinde ortaya çıktılar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2024 15:50
Erzurumlu dağcı Bülent Erkan, Ölbe Vadisi'ne gezmek için gitti. Gördükleri karşısında hayrete düştü ve hemen kayda almaya başladı. İşte belgeselleri aratmayan o görüntüler...
Gezmek için gitti görünce şoke oldu GEZMEK İÇİN GİTTİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gezmek için gitti görünce şoke oldu
Gezmek için gitti görünce şoke oldu
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etti
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etti
Yayla evleri kara gömüldü!
Yayla evleri kara gömüldü!
Ayasofya’da cuma yoğunluğu! Cami doldu taştı
Ayasofya'da cuma yoğunluğu! Cami doldu taştı
Bir kişinin öldüğü kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bir kişinin öldüğü kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Tatilcilerden yoğun ilgi! Tantuni nasıl yapılıyor?
Tatilcilerden yoğun ilgi! Tantuni nasıl yapılıyor?
5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor
5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi
Polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Yola düşen taş ve kaya parçaları tehlike saçıyor
Yola düşen taş ve kaya parçaları tehlike saçıyor
Hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı
Hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı
Daha Fazla Video Göster