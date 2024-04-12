Gezmek için gitti karşısında görünce şoke oldu! Sürü halinde ortaya çıktılar

Erzurumlu dağcı Bülent Erkan, Ölbe Vadisi'ne gezmek için gitti. Gördükleri karşısında hayrete düştü ve hemen kayda almaya başladı. İşte belgeselleri aratmayan o görüntüler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN