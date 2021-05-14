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Videolar Yaşam Videoları Gezintiye çıkmıştı! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu: Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklıktaki ormanı çöplüğe çevirdiler

Gezintiye çıkmıştı! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu: Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklıktaki ormanı çöplüğe çevirdiler

İHA
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Giriş: 14.05.2021 11:14
Güncelleme:14.05.2021 11:23
Kocaeli'de Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklığı bulunan ve içerisinde su havzalarını koruma bölgesini barındıran ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaş, inşaat atıkları ve kimyasallardan oluşan çöp yığınlarını görünce adeta şaşkına döndü. Kartepe ilçesine bağlı Uzuntarla Mahallesi’nde yaşayan vatandaş, "Bu çöplerin atıldığını gören, bilen varsa ve şikayet etmiyorlarsa yazıklar olsun. Resmen doğa katliamı." diyerek tepkisini dile getirdi.
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