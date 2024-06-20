20 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Geri dönüşüm deposu alev alev yandı! İtfaiye eri yanan binadaki Türk bayrağını aldı
Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, yangın itfaiyenin uzun süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Çalışmalar sırasında yangın çıkan binadaki Türk bayrağını gören itfaiye eri, bayrağı merdiven yardımıyla alarak itfaiye aracına koydu.