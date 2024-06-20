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Geri dönüşüm deposu alev alev yandı! İtfaiye eri yanan binadaki Türk bayrağını aldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 10:26
Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, yangın itfaiyenin uzun süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Çalışmalar sırasında yangın çıkan binadaki Türk bayrağını gören itfaiye eri, bayrağı merdiven yardımıyla alarak itfaiye aracına koydu.
Geri dönüşüm deposu alev alev yandı!
Geri dönüşüm deposu alev alev yandı!
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