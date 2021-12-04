Gençlik Kültür bu festivalde buluşuyor! Festival geliri ihtiyaç sahibi çocuklara gidecek

El zanaatkârları, sahaflar ve antikacıların gençlerle buluştuğu, "Tuzla gençlik ve kültür festivali" başladı. Usta ellerin atölye çalışmaları, sahne performansları ve sinema gösterimlerinin yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. 15 gün sürecek festivalde mezattan elde edilen gelir de yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont desteği sağlanacak.

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