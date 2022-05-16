16 Mayıs 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Genç çifti 'Titanik pozu' ayırdı! Görüntüleri ortaya çıktı
İzmit'te iskelede balık tutarken denize düşen Furkan Çiftçi yaşamını yitirdi, kız arkadaşı Mine Dinar çevredekiler tarafından kurtarıldı. Mine Dinar'ın ifadesinde, alkol aldıktan sonra iskeledeki zincirlerin arkasına geçip 'Titanik pozu' vermek isterken dengelerini kaybedip denize düştüklerini söylediği öğrenildi.