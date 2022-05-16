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Genç çifti 'Titanik pozu' ayırdı! Görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 16.05.2022 16:05
İzmit'te iskelede balık tutarken denize düşen Furkan Çiftçi yaşamını yitirdi, kız arkadaşı Mine Dinar çevredekiler tarafından kurtarıldı. Mine Dinar'ın ifadesinde, alkol aldıktan sonra iskeledeki zincirlerin arkasına geçip 'Titanik pozu' vermek isterken dengelerini kaybedip denize düştüklerini söylediği öğrenildi.
Genç çifti ’Titanik pozu’ ayırdı! Görüntüleri ortaya çıktı
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