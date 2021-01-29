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Geminin batma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 29.01.2021 19:41
Güncelleme:29.01.2021 19:53
Bartın açıklarında 17 Ocak'ta fırtına nedeniyle batan gemiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte geminin batma anına ilişkin o çarpıcı görüntüler...

Gürcistan'dan Bulgaristan'a giden Arvin isimli Panama bandıralı kuru yük gemisinin batma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gemi, Bartın İnkumu açıklarında 17 Ocak'ta fırtınaya yakalanmış ve kısa bir süre sonra ikiye ayrılarak batmıştı.

GEMİNİN İKİYE BÖLÜNDÜ O ANLAR KAMERADA

İlk kez ortaya çıkan ve gemi personeli tarafından çekilen görüntülerde geminin fırtınaya yakalandıktan sonra ikiye bölünmesi ve mürettebatın yaşadığı panik görülüyor.

Batan gemide 1'i Rus, 5'i Ukrayna vatandaşı toplam 6 kişi kurtarılırken, gemi kaptanı Rus uyruklu Vitaly Galenko (36), çarkçı Savottın Analoly (28) ve aşçı Melnychenko Andrı'nın (26) cansız bedenleri ise kayalık alanlarda bulunmuştu.

Hala kayıp olan 3 mürettebatı ise arama çalışmaları devam ediyor.

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