08 Aralık 2025, Pazartesi
İstanbul Erkek Lisesi’nde zorbalık!
Giriş: 08.12.2025 10:44
Türkiye'nin önde gelen okullarından olan İstanbul Erkek Lisesi bu kez akran zorbalığıyla gündemde. Öğrencilerin gördüğü şiddet velilerin savcılığa yaptığı suç duyurusuyla ortaya çıktı. Öğrenciler arasındaki gerginlik iddiaya göre telefon yazışmalarıyla başladı. İşin sonu tehdit ve darpa kadar vardı. Arkadaşlarımız ailelere de ulaştı. Bakın neler anlattılar...