İstanbul Erkek Lisesi’nde zorbalık!

Türkiye'nin önde gelen okullarından olan İstanbul Erkek Lisesi bu kez akran zorbalığıyla gündemde. Öğrencilerin gördüğü şiddet velilerin savcılığa yaptığı suç duyurusuyla ortaya çıktı. Öğrenciler arasındaki gerginlik iddiaya göre telefon yazışmalarıyla başladı. İşin sonu tehdit ve darpa kadar vardı. Arkadaşlarımız ailelere de ulaştı. Bakın neler anlattılar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN