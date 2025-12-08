08 Aralık 2025, Pazartesi
Ankara’da su krizi sürüyor
Giriş: 08.12.2025 10:53
Başkentte su krizi devam ediyor. Kent genelinde yine geniş çaplı kesintiler başladı. Peki, Ankara'da su krizi nasıl başladı? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiği günden beri su sorununu ortadan kaldırmak için ne yaptı? Yıllardır sorun niçin çözülmedi? Başkentliler kaderine mi terk edildi?