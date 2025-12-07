07 Aralık 2025, Pazar
Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 07.12.2025 22:14
Osmaniye'de seyir halinde ilerleyen bir yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yan yatan araçta 3 kişi yaralandı.