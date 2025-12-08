Kilosu etle yarışıyor! Japonlar bunun için geliyor

Adana'nın Toroslar'daki güzel ilçesi Feke'nin ormanlarından toplanan mantarlar, bugünlerde oldukça gözde. Bin 500 metrenin yukarısındaki rakımdan toplanan sedir mantarının kilosu et fiyatıyla yarışıyor. Özellikle de Japonlar sedir mantarlarını çok seviyor.

