Kilosu etle yarışıyor! Japonlar bunun için geliyor
Kilosu etle yarışıyor! Japonlar bunun için geliyor

Kilosu etle yarışıyor! Japonlar bunun için geliyor

Giriş: 08.12.2025 10:05
Adana'nın Toroslar'daki güzel ilçesi Feke'nin ormanlarından toplanan mantarlar, bugünlerde oldukça gözde. Bin 500 metrenin yukarısındaki rakımdan toplanan sedir mantarının kilosu et fiyatıyla yarışıyor. Özellikle de Japonlar sedir mantarlarını çok seviyor.
