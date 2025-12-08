08 Aralık 2025, Pazartesi
Kilosu etle yarışıyor! Japonlar bunun için geliyor
Giriş: 08.12.2025 10:05
Adana'nın Toroslar'daki güzel ilçesi Feke'nin ormanlarından toplanan mantarlar, bugünlerde oldukça gözde. Bin 500 metrenin yukarısındaki rakımdan toplanan sedir mantarının kilosu et fiyatıyla yarışıyor. Özellikle de Japonlar sedir mantarlarını çok seviyor.