08 Aralık 2025, Pazartesi
Uyuşturucu operasyonunda polis Emre Albayrak şehit oldu
Giriş: 08.12.2025 10:56
Güncelleme:08.12.2025 11:06
İstanbul Çekmeköy’de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda içeriden polis ekiplerine ateş açıldı. Yaşanan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Öte yandan saldırgan R.A. (35) öldürülürken Ç.A. ve C.A. ise sağ olarak yakalandı.