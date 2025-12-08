08 Aralık 2025, Pazartesi

Uyuşturucu operasyonunda polis Emre Albayrak şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 10:56
Güncelleme:08.12.2025 11:06
İstanbul Çekmeköy’de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda içeriden polis ekiplerine ateş açıldı. Yaşanan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Öte yandan saldırgan R.A. (35) öldürülürken Ç.A. ve C.A. ise sağ olarak yakalandı.
