Uyuşturucu operasyonunda polis Emre Albayrak şehit oldu

İstanbul Çekmeköy’de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda içeriden polis ekiplerine ateş açıldı. Yaşanan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Öte yandan saldırgan R.A. (35) öldürülürken Ç.A. ve C.A. ise sağ olarak yakalandı.

