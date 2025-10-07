Gazzeliler dünyaya seslendi: “Yeter savaşı durdurun”

Gazze halkı, savaşın ikinci yılında dünyaya seslenerek derhal müdahale ve ateşkes çağrısında bulundu. Kuzey Gazze’den Tala Darwish, “Dünyanın gözü önünde öldürüldük ve hiçbir şey değişmedi” diyerek çaresizlik duygusunu dile getirdi. Deyr el-Balah’dan Jamalat Wadi ise oğlunun öldüğünü, mezarının yerini bile bilmediğini anlatarak yaşadıkları acıyı gözler önüne serdi. İki yıldır süren saldırılar sonucu 67 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin yaralandığı ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. Gazze’deki siviller, uluslararası toplumdan insani yardım koridorları açılmasını ve kalıcı bir barış için somut adımlar atılmasını talep ediyor. Birçok aile, evlerini, geleceklerini ve yakınlarını kaybetmiş; çocukların gündemi okul değil beslenme ve barınma oldu. Gazzeliler, “Artık daha fazla ölüm istemiyoruz” mesajını tekrarlayarak dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara acil çağrı yaptı.

