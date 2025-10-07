07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gazzeliler dünyaya seslendi: “Yeter savaşı durdurun”
Gazzeliler dünyaya seslendi: Yeter savaşı durdurun

Gazzeliler dünyaya seslendi: “Yeter savaşı durdurun”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 20:58
Gazze halkı, savaşın ikinci yılında dünyaya seslenerek derhal müdahale ve ateşkes çağrısında bulundu. Kuzey Gazze’den Tala Darwish, “Dünyanın gözü önünde öldürüldük ve hiçbir şey değişmedi” diyerek çaresizlik duygusunu dile getirdi. Deyr el-Balah’dan Jamalat Wadi ise oğlunun öldüğünü, mezarının yerini bile bilmediğini anlatarak yaşadıkları acıyı gözler önüne serdi. İki yıldır süren saldırılar sonucu 67 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin yaralandığı ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. Gazze’deki siviller, uluslararası toplumdan insani yardım koridorları açılmasını ve kalıcı bir barış için somut adımlar atılmasını talep ediyor. Birçok aile, evlerini, geleceklerini ve yakınlarını kaybetmiş; çocukların gündemi okul değil beslenme ve barınma oldu. Gazzeliler, “Artık daha fazla ölüm istemiyoruz” mesajını tekrarlayarak dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara acil çağrı yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazzeliler dünyaya seslendi: Yeter savaşı durdurun
Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumuna getirildi
Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumuna getirildi
Malatya’da zincirleme kaza
Malatya’da zincirleme kaza
Filistin Bayrağı ışıklarla Galata Kulesi’ne yansıtıldı
Filistin Bayrağı ışıklarla Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Alıkonulan 15 Türk aktivist İstanbul’a geldi
Alıkonulan 15 Türk aktivist İstanbul’a geldi
Bahçesine giren tilkileri elleriyle besliyor
Bahçesine giren tilkileri elleriyle besliyor
Gümüşhane’de Gazze’ye destek eylemi
Gümüşhane'de Gazze'ye destek eylemi
Vahşi madenciliğe karşı ortak tepki
Vahşi madenciliğe karşı ortak tepki
Gazzeliler dünyaya seslendi: Yeter savaşı durdurun
Gazzeliler dünyaya seslendi: “Yeter savaşı durdurun”
Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu!
Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu!
Filistin ve Türk Bayraklarını deniz altında açarak destek oldular
Filistin ve Türk Bayraklarını deniz altında açarak destek oldular
Tunceli’deki öğrencilerden Filistin’e destek
Tunceli’deki öğrencilerden Filistin’e destek
İzmir’deki sağanak bozuk yolları dere yatağına çevirdi
İzmir’deki sağanak bozuk yolları dere yatağına çevirdi
Daha Fazla Video Göster