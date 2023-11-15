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Gazzeli bir anne evladına son kez böyle sarıldı: 5 değil 4 buçuk yaşında

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Giriş: 15.11.2023 09:45
Güncelleme:15.11.2023 09:59
Gazzeli bir anne; İsrail saldırılarında kaybettiği evladına son kez sarılarak; gözyaşları içerisinde veda etti. Hastanede ölen çocukların bedenlerinin görüldüğü görüntüler yürekleri dağladı.
Yerler ölen çocuklarla dolu!! Annelerin feryadı

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