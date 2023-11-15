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Gazzeli bir anne evladına son kez böyle sarıldı: 5 değil 4 buçuk yaşında

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Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Gazzeli bir anne evladına son kez böyle sarıldı: 5 değil 4 buçuk yaşında

Gazzeli bir anne; İsrail saldırılarında kaybettiği evladına son kez sarılarak; gözyaşları içerisinde veda etti. Hastanede ölen çocukların bedenlerinin görüldüğü görüntüler yürekleri dağladı.

Burası Gazze. Burada çocukların üzerine İsrail bombaları yağıyor. Bir yanda hayata tutunma mücadelesi yaşanıyor, diğer yanda anneler evlatlarını toprağa veriyor.

Görüntülerdeki de o annelerden biri. İsrail saldırılarında kaybettiği, evladına, gözyaşları içerisinde son kez sarılıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 320'yi aştı, bu kişilerin en az 4 bin 650'sini çocuklar ve 3 bin 145'ini kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

Yerler ölen çocuklarla dolu!! Annelerin feryadı YERLER ÖLEN ÇOCUKLARLA DOLU!! ANNELERİN FERYADI
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