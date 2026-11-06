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İşgalciler Filistinlilere ait 8 evi gasp etti!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İşgalciler Filistinlilere ait 8 evi gasp etti!

İşgalci İsrailliler, Filistinlilere ait sekiz evi gasp ederek kapıları kırdı ve evlerde yaşamaya başladı. Bazı Filistinlilerin evleri ise iş makineleriyle yıkıldı, zeytin ağaçları ateşe verildi.

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