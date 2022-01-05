Gazlı içecek sevenler dikkat! Kanser riskini iki kat artırıyor

İngiltere'de bilimsel araştırmaların yayımlandığı Gut dergisi, gazlı içeceklerin sakıncalarına ilişkin çarpıcı bir yazıya yer verdi. Günde iki defadan fazla gazlı içecek ve meşrubat tüketen yetişkinlerin verilerini inceleyen uzmanlar, bu kişilerin iki kat daha fazla kolon kanseri riski taşıdığını ortaya çıkardı.

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