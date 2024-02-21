Gaziosmanpaşa’da üvey anne cinayeti kamerada!

Olay, saat 12.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkan Y. henüz bilinmeyen bir nedenle yolda kızıyla birlikte yürüyen üvey annesi Dilek Y.'yi başından silahla vurdu. Kız kardeşinin yanında üvey annesini vuran Özkan Y., daha sonra kayıplara karıştı. Kadının yere düştüğünü gören kızının çığlığı ile vatandaşlar caddede toplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilek Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.