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Gaziantep'te orman yangını! Burç ormanlarında çıkan yangın kontrol altında

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 16:05
Merkez Şehitkamil ilçesi Burç ormanları'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda araöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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