Gaziantep’te ‘market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp alışveriş yaptı: Vicdanım rahat etmedi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 35 yaşındaki belediye işçisi Ahmet Ataş, ağaçlandırma çalışmasına mola vererek gittiği markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp, alışveriş yaptı. Bu davranışı ile market sahibinin gözyaşlarını tutamamasına sebep olan Ahmet Ataş "O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım" şeklinde konuştu.

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