24 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gaziantep’te ‘market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp alışveriş yaptı: Vicdanım rahat etmedi
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 35 yaşındaki belediye işçisi Ahmet Ataş, ağaçlandırma çalışmasına mola vererek gittiği markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını kapıda bırakıp, alışveriş yaptı. Bu davranışı ile market sahibinin gözyaşlarını tutamamasına sebep olan Ahmet Ataş "O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım" şeklinde konuştu.