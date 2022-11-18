Gaziantep’te çevik kuvveti taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracı otomobile çarptı. Devrilen araçta bulunan 5 polis yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...

Gaziantep Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda seyir halinde bulunan ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı çevik kuvvet polis midibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevik kuvvet aracı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 çevik kuvvet polisi sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan servis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.

Yaralı 5 polis memurunun tedavisinin devam ettiği aktarılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.