Gayrimenkul zengini Keziban Keskin aylardır kayıptı! Kan donduran cinayet ortaya çıktı: Benzinle yakıp parçalara ayırmışlar

Konya’da ikamet eden 3 çocuk sahibi Kerziban Keskin, 2021’in ekim ayının ilk haftasında Antalya Serik’ te yaşayan H.D. adlı kadın arkadaşının yanına gitmişti. Keskin, geldikten 20-25 gün sonra sırra kadem basmıştı. Keskin’in Konya’daki çocukları, anneleri ile ilgili kayıp başvurusunda bulundu. 83 gündür ortada olmayan gayrimenkul zengini Kerziban Keskin’in vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili dehşete düşüren detaylar ortaya çıkarken yapılan kazı çalışmalarında Keskin’im yanmış kemik parçaları bulundu. İşte kan donduran cinayetin detayları…

Konya'dan Antalya'ya giden ve 2,5 aydır kendisine ulaşılamayan emlak zengini 61 yaşındaki Kerziban Keskin'in, Serik ilçesinde vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış, televizyon kanalının canlı yayınına katılan Rüstem B., Keskin'in, Hüsniye D. tarafından iple boğulduğunu öne sürerek, "Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsniye D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" ifadelerini kullanmıştı.

Antalya emniyeti de aynı zamanlı operasyon gerçekleştirerek, Rüstem B. ve eşi İnayet B.'yi İstanbul'da, Hüsniye D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç.'yi ise Antalya'da gözaltına aldı.

''ANNEM PARASI İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR''

Erkan Ünüvar, babası, dedesi ve diğer eşlerinden annesine gayrimenkuller kaldığını belirterek, parası ve malları için öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Son olarak annesinin Alanya'da biriyle evlendiğini, bu evlilikten kendisine gayrimenkuller kaldığını aktaran Ünüvar, "Serik ilçesinde ikamet eden Hüsniye D. isimli kadının ve erkek arkadaşı Ramazan Ç.'nin anneme zarar verdiğini düşünüyorum. Annem 18 Ekim tarihinde notere giderek Hüsniye D.'nin mallarını satabileceğine dair vekalet veriyor. Bizimle en son 30 Ekim tarihinde konuştu" dedi.

"ANNEM MESAJ ATMASINI BİLMEZDİ"

Son konuşmanın ardından annesine ulaşamadığını söyleyen Ünüvar "3 Kasım tarihinde annemin telefonundan 'Oğlum ben biraz gecikeceğim. İşlerim uzadı burada' şeklinde bir mesaj geldi. Annem, mesaj atmasını bilmezdi. Ayrıca yazı dili, annemizin söylemlerinden çok farklıydı. Bu mesajı Hüsniye D.'nin yazdığını düşünüyorum. Ondan sonra da annemden bir daha haber alamadık" diye konuştu.

"ANNENİZ BİRİYLE EVLENDİ BALAYINA GİTTİ"

Ulaştıkları Hüsniye D.'nin ise kendilerine sürekli 'Anneniz biriyle evlendi. Balayına gitti. Kısa süre sonra gelecek' dediğini anlatan Ünüvar, "Anneme 50 bin TL kredi çektiren bu kadın, bizi sürekli oyaladı" dedi.

"KENDİNDEN YAŞÇA BÜYÜK ERKEKLERLE EVLENİP, ONLARIN MALLARINI ALAN BİR DOLANDIRICIDIR"

Televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Hüsniye D. ise Kerziban Keskin'in kendisini evladı gibi sevdiğini belirterek, "Ekim ayının sonu gibi bir sabah uyandığımda kahvaltı hazırlamış, gelin gibi giyinmişti. 'Neden böyle giyindin?' diye sorduğumda 'H.İ. amcan beni almaya geldi. 9 Mart parkına, onun yanına gidiyorum' dedi. Yanına ilaç poşeti ile kıyafetlerinin olduğu çantayı alıp, gitti. Ondan sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Kerziban kendinden yaşça büyük erkeklerle evlenip, onların mallarını alan bir dolandırıcıdır. H.İ.'in de mallarını aldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Kerziban ölmedi, 1-2 gün sonra ortaya çıkacak" dedi.

"CESEDİ BENZİNLE EVİN BANYOSUNDA YAKTIK"

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nca soruşturma sürdürülürken, bu sabah canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsniye D.'nin arkadaşı Rüstem B., yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi. Kerziban Keskin'in, Hüsniye D. tarafından boğularak öldürüldüğünü ardından cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem B., "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsniye D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.

Rüstem B.'nin televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem B. ve eşi İnayet B. İstanbul'da, Hüsniye D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç. ise Antalya'da gözaltına alındı.

"YANMIŞ KEMİK PARÇASI BULUNDU"

Öte yandan gözaltına alınan 4 şüpheliden Hüsniye D.'nin yer göstermesinin ardından Merkez Mahallesi'nde, oğluna ait arazideki barakaların yanında emniyet güçleri, iş makinesiyle kazı çalışması yaptı. Kazılan bu bölgelerde sadece birkaç küçük yanmış kemik parçası bulundu ve polis tarafından delil torbasına konuldu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ekipler başka bir şey bulamayınca, Antalya Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan Rüstem B. güvenlik önlemleri altında kazı bölgesine getirildi. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından dinlenen şüphelinin gösterdiği yerlerde kazı çalışması devam ediyor.