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Gamze Açar ilk kurban değilmiş! İddianamede çarpıcı ifade

A Haber
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Giriş: 28.07.2021 13:54
Ankara Kızılcahamam'da bir termal otelde balkondan düştüğü gerekçesi ile yaşamını yitiren Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Şüphelilerin iş vaadiyle genç kızlara tuzak kurdukları ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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