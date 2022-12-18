Galatasaray'da iki transfer tamam! Halil Akbunar ve Deniz Undav geliyor

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav transferlerini bitirme noktasına getirdi. Hem Halil'in kulübü Westerlo hem de Deniz'in kulübü Brighton'la prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar daha önce iki oyuncuyla da el sıkışmıştı. İşte detaylar...