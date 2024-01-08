Fon davasının tutuklu sanıkları Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün mesajları ortaya çıktı

Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan raporda, davanın tutuklu bulunan tek sanıkları Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün mesajlaşmaları yer aldı. Erzan’ın Yörük’e ‘’İyi olmak zorundayım. 100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl olacak be Ali?’’ dediği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN