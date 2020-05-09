Flaş gelişme... Kafeler ve lokantalar açılıyor mu? |Video

Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak dışında kalan 50 ilde lokanta ve kafelerin sosyal mesafe kurallarına uyularak açılmasını tavsiye etti. Bakanlığın talebinin Bilim Kurulu üyeleri arasında değerlendirildikten sonra bu hafta karara bağlanması bekleniyor.

Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta AVM (alışveriş merkezleri) ve mağazaların açılması planlanırken,restoran ve kafeler için de yeşil ışık yakıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında normalleşme adımları konusunda kurulan komisyona, bakanlıklar kendi görev alanları ile ilgili

talepleri iletmeye başladı.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak dışındaki 50 ilde lokanta ve kafelerin açılmasını tavsiye etti.

Bakanlığın talebi, bilim kurulunda değerlendirildikten sonra bu hafta karara bağlanması bekleniyor.

Restoran ve kafelerin açılması ile paket servisi dışında satış yapamayan işletmelerin de rahat bir nefes alması sağlanacak.

İşletmeler ancak koronavirüs tedbirlerini yerine getirerek açılabilecek. Restoran ve kafelerin açılma kararlarının il pandemi kurullarına bırakılması da gündemde...

Öe yandan çay üreticileri için formül arayışı sürüyor. Çay hasadı için çevre illerden mevsimlik işçi getirilmesine rağmen, özellikle İstanbul'daki üreticilerin memleketlerine dönmelerine izin verilmemesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Bu kapsamda, başta çay hasadı ile mevsimlik işçiler olmak üzere tarım sektöründe hasat mevsiminde yaşanabilecek sıkıntılar, Kabine toplantısında ele alınacak.

İstanbul'dan Karadeniz'e gideceklerin bölgedeki evlerinde 14 gün karantinada kalması, gitmeden koronavirüs taşıyıp taşımadıkları yönünde test yapılması gibi tavsiyeler de gündemde.