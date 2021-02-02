Fiyatlar neden artıyor? Pazarda sebze meyve fiyatları nasıl? Markette ne kadar?

Sebze ve meyve tarladan sofraya gelinceye kadar birçok el değiştiriyor. Fiyatlar katlanıyor. Peki fahiş fiyatları kem ya da kimler yapıyor? Fiyatlar neden artıyor? Tarladan sofraya gıda, sebze ve meyvede zamları kimler yapıyor? Pazarda meyve sebze fiyatları nasıl? Markette nasıl? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı. Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu TÜSPAF Genel Başkanı Ali Karaca canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sebze ve meyve tarladan sofraya gelinceye kadar birçok el değiştiriyor. Fiyatlar katlanıyor. Peki fahiş fiyatları kem ya da kimler yapıyor? Fiyatlar neden artıyor? Tarladan sofraya gıda, sebze ve meyvede zamları kimler yapıyor? Pazarda meyve sebze fiyatları nasıl? Markette nasıl?

Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı. Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu TÜSPAF Genel Başkanı Ali Karaca canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karaca, "Bu elma markette 9 TL'den aşağı değil. Marketler bunu iki katına satıyor. Yüksek oranlarda fiyat koyarak satıyorlar. Pazarlar olmasa vatandaş evine sebze meyve götüremez." dedi.