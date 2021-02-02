02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Fiyatlar neden artıyor? Pazarda sebze meyve fiyatları nasıl? Markette ne kadar?

Fiyatlar neden artıyor? Pazarda sebze meyve fiyatları nasıl? Markette ne kadar?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2021 14:23
Güncelleme:02.02.2021 16:00
Sebze ve meyve tarladan sofraya gelinceye kadar birçok el değiştiriyor. Fiyatlar katlanıyor. Peki fahiş fiyatları kem ya da kimler yapıyor? Fiyatlar neden artıyor? Tarladan sofraya gıda, sebze ve meyvede zamları kimler yapıyor? Pazarda meyve sebze fiyatları nasıl? Markette nasıl? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı. Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu TÜSPAF Genel Başkanı Ali Karaca canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sebze ve meyve tarladan sofraya gelinceye kadar birçok el değiştiriyor. Fiyatlar katlanıyor. Peki fahiş fiyatları kem ya da kimler yapıyor? Fiyatlar neden artıyor? Tarladan sofraya gıda, sebze ve meyvede zamları kimler yapıyor? Pazarda meyve sebze fiyatları nasıl? Markette nasıl?

Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı. Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu TÜSPAF Genel Başkanı Ali Karaca canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karaca, "Bu elma markette 9 TL'den aşağı değil. Marketler bunu iki katına satıyor. Yüksek oranlarda fiyat koyarak satıyorlar. Pazarlar olmasa vatandaş evine sebze meyve götüremez." dedi.

Tarladan tezgaha elmada fiyat farkı! Nedeni ne? TARLADAN TEZGAHA ELMADA FİYAT FARKI! NEDENİ NE?
Patateste tarladan markete fiyat uçurumu PATATESTE TARLADAN MARKETE FİYAT UÇURUMU
Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haberde değerlendirdi: Yüzde bin artmış! BAHÇEDEN MARKETE FİYAT UÇURUMU! TARLADAN TEZGAHA FİYAT OYUNU NASIL BOZULACAK? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: YÜZDE BİN ARTMIŞ!
Tarladan tezgaha elmada fiyat farkı! Nedeni ne? TARLADAN TEZGAHA ELMADA FİYAT FARKI! NEDENİ NE?
Son dakika: Başkan Erdoğandan esnafa fahiş fiyat uyarısı: Çok ağır cezalar sizi bulabilir SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAFA FAHİŞ FİYAT UYARISI: ÇOK AĞIR CEZALAR SİZİ BULABİLİR
Patateste tarladan markete fiyat uçurumu PATATESTE TARLADAN MARKETE FİYAT UÇURUMU
Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin! FAHİŞ FİYAT ÇAĞRISI: ETİKET YA DA FİŞİN FOTOĞRAFINI ÇEKİN!
Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haberde değerlendirdi: Yüzde bin artmış! BAHÇEDEN MARKETE FİYAT UÇURUMU! TARLADAN TEZGAHA FİYAT OYUNU NASIL BOZULACAK? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: YÜZDE BİN ARTMIŞ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fiyatlar neden artıyor?
Fiyatlar neden artıyor?
Yem fiyatlarında fırsatçılık
Yem fiyatlarında fırsatçılık
O ili sel vurdu! Ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı
O ili sel vurdu! Ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı
A Haber Kandilli'nin kalbinde!
A Haber Kandilli'nin kalbinde!
İstanbul'da tarihi eser operasyonu
İstanbul'da tarihi eser operasyonu
A Haber deprem izleme merkezinde
A Haber deprem izleme merkezinde
Boks maçında öldü
Boks maçında öldü
Kaçak muayene operasyonu
Kaçak muayene operasyonu
Organize intihar mı?
Organize intihar mı?
Araçlar sel ortasında kaldı
Araçlar sel ortasında kaldı
Karın tadını onlar çıkardı
Karın tadını onlar çıkardı
45 günde tamamlandı!
45 günde tamamlandı!
Daha Fazla Video Göster