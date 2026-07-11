Yapay zeka beyaz perdede başrolü kaptı!

Yapay zeka karakteri Tilly Norwood, bir sinema filminde başrol üstlenerek dünya sinema tarihinde ilke imza atmaya hazırlanıyor. "Misaligned" filmiyle hayata geçirilecek proje, teknoloji ve sanat dünyasında büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Oyuncu sendikaları, yapay zekanın insan emeğinin yerini alabileceği endişesiyle projeye tepki gösterirken, sinema sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayan bu gelişme, "oyunculuğun geleceği nasıl şekillenecek?" sorusunu gündeme taşıyor.