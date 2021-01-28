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Patateste tarladan markete fiyat uçurumu

A Haber
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Giriş: 28.01.2021 11:03
Güncelleme:28.01.2021 11:31
Türkiye 'de geçtiğimiz yıl 5, 2 milyon ton patates üretimi gerçekleştirildi. Ancak ürünün tarla ile market fiyatı arasında büyük fark var. Tarlada 50 kuruş olan patates markete 4 liraya kadar çıkıyor. A Haber ekipleri bu fiyat farkını, üretici ve hal esnafına sordu.

Sofraların vazgeçilmezi patatesin üretiminde Türkiye önemli bir yere sahip. Niğde, Konya ve Afyonkarahisar patates üretiminde önemli üç il. Ülke üretiminin yaklaşık %37'sini, ekim alanlarının ise %33'ünü bu üç il karşılıyor. Türkiye'nin 2020 yılı patates rekoltesi ise yaklaşık 5,2 milyon ton civarında.

Binlerce kişinin geçim sağladığı patateste en önemli sorun tarla ile pazar ve market arasındaki fiyat farkı. Niğde'de kilogramı 50 kuruştan çıkan patates, Adana haline 80 kuruştan giriş yapıyor. Ürün buradan büyükşehirlere dağıtılıyor. Pazara geldiğinde ise fiyat 2 ila 5 lira arasında değişiyor.

Pazarcılar fiyat farkının giderlerden ve aracılardan kaynaklandığını söylüyor.

Fiyat farkından hem üretici hem tüketici mağdur.

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