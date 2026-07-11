Hürmüz'ü baypas planı hızlandı: Alternatif enerji koridorları öne çıkıyor

ABD-İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla gözler bir kez daha Hürmüz Boğazı'na çevrildi. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Akademisyen Dr. Tolga Sakman ve Gazeteci Bercan Tutar, bölge ülkelerinin Hürmüz'e bağımlılığı azaltacak alternatif enerji ve ticaret koridorlarını hızlandırdığını belirtti. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin boru hatları üzerinden petrol sevkiyatını artırdığına dikkat çekilirken Uzman isimler bu projelerin, Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji ticaretindeki stratejik önemini zamanla azaltabilecek en kritik adımlar arasında yer aldığını vurguladı.