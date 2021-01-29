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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan esnafa fahiş fiyat uyarısı: Çok ağır cezalar sizi bulabilir

Son dakika haberi... Başkan , cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fahiş fiyat artışıyla ilgili 'Vatandaşımızı ezdirmeyiz' diyen Başkan Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde." dedi.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan esnafa fahiş fiyat uyarısı: Çok ağır cezalar sizi bulabilir

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğandan esnafa fahiş fiyat uyarısı: Çok ağır cezalar sizi bulabilir BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAFA FAHİŞ FİYAT UYARISI: ÇOK AĞIR CEZALAR SİZİ BULABİLİR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Arkadaşlar bu konuda Bilim Kurulu'nun ifadeleri önem arz ediyor. Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor.

Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var, doğru. Fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum.

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OKULLARIN AÇILMASI

Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞIYLA MÜCADELE

Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyve de vesaire; hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ve bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz.

Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz.

Ben buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir.

Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza zulmetmeyin.

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ELON MUSK İLE GÖRÜŞME

Ben bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile irtibatta olacaklar. Ne yapabiliriz? Tabi bunu konuştuk. Tabi Elon, 2020 itibariyle dünyanın en zengini oldu. "Çok çalışıyorum" diyor. "Çok çalışınca da çok kazanıyorum" diyor.

HAYVAN HAKLARI YASASI

Takvime göre her an Meclis'e gelebilir.

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